İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
21.03.2021 18:55
Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltıİZMİR'de polis ekiplerince nevruz kutlamaları sonrası terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü sloganlar attığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
İZMİR'de polis ekiplerince nevruz kutlamaları sonrası terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü sloganlar attığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatiyla, Terörle Mücadele Şube ve İstahbarat Şube Müdürlügü ekiplerinin koordineli çalışması sonrası Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlamalarının ardından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü bir videonun sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla buluşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Şampiyonluk yolundaki kritik derbi başladı! Canlı anlatım 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı