İZMİR Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatiyla, Terörle Mücadele Şube ve İstahbarat Şube Müdürlügü ekiplerinin koordineli çalışması sonrası Gündoğdu Meydanı 'nda nevruz kutlamalarının ardından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü bir videonun sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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