Terör Örgütünün Azmettiricisi Yakalandı
50 dakika önce
Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yaptığı çalışmalarda örgüt adına yapılan birçok eylemin azmettiricisi olduğu tespit edilen şüpheli belirlendi.
Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yaptığı çalışmalarda örgüt adına yapılan birçok eylemin azmettiricisi olduğu tespit edilen şüpheli belirlendi. Şüphelinin adresini tespit eden polis, operasyon kararı aldı. 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli E.D.'nin yapılan detaylı sorgulamasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından arandığı belirlendi. Emniyette ki işlemleri tamamlanan E.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:56 Kaynak: DHA
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