Terör örgütünün Barış Pınarı bölgesindeki saldırısı engellendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütünün Barış Pınarı bölgesindeki saldırısı engellendi - Son Dakika

Terör örgütünün Barış Pınarı bölgesindeki saldırısı engellendi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki masum sivilleri hedef alan saldırı planının, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendiği bildirildi.

Terör örgütünün Barış Pınarı bölgesindeki saldırısı engellendi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) terör örgütü PKK/ YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki masum sivilleri hedef alan saldırı planının, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendiği bildirildi. Bomba yüklü olduğu saptanan su tankerinin kontrollü şekilde imha edildiği açıklandı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi."

Paylaşımda, su tankerinin imha edilmesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK'nın kanlı saldırı planı TSK tarafından engellendi
İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi Son Dakika: Donald Trump: Türkiye'nin Patriot füze talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyoruz Son Dakika: Türkiye, koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İtalya ve Irak ile gidiş-geliş tüm uçuşları durdurdu

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:27:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütünün Barış Pınarı bölgesindeki saldırısı engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]