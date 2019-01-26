Son Dakika Haberleri: Terör Örgütünün Elebaşıları Birbirlerine Düştü

Terör Örgütünün Elebaşıları Birbirlerine Düştü

1 saat önce

Bölücü terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, sözde lider kadro arasındaki kavgaları ve örgütte yaşanan çözülmeleri gözler önüne serdi.

Terör Örgütünün Elebaşıları Birbirlerine Düştü, System.String[]
Bölücü terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, sözde lider kadro arasındaki kavgaları ve örgütte yaşanan çözülmeleri gözler önüne serdi. Teslim olan terörist Dilara Ö.; TSK'nın operasyonlarından sonra örgütte büyük bir umutsuzluk havasının hakim olduğunu, sözde lider kadronun gelinen noktada bir sorumlu bulmak adına sürekli birbirlerini suçladığını, sözde liderler arasında yaşanan çekişme ve kavgaların var olan çözülmeyi hızlandırdığını, Agir, Rozarin, Desina, Ruken, Evindar ve Destan kod adlı sözde elebaşlarının arasında sürekli bir çekişme ve gerginlik olduğunu belirtti. Dilara Ö.; terör örgütünün sözde üst yönetiminde bulunan elebaşı Mustafa Karasunun sağlık sorunları olduğu halde, örgüt üzerindeki yoğun baskıdan dolayı tedavi dahi olamadığını, örgüt içinde karamsar bir havanın hakim olduğunu, bu durumun çözülmeleri arttırdığını ifade etti. Ronas kod adlı terörist ise örgüt içinde panik havası ve tedirginlik olduğunu, sözde lider kadrolara güvenilmediğini, örgütün üst yönetiminde fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkların arttığını, sözde liderlerin bir araya gelmekten kaçındıklarını, birbirleriyle irtibat kurmadıklarını ve örgüte katılımların son dönemde azaldığın belirtti.

ÖRGÜTTEN KAÇIŞLAR ARTIYOR

Çoluk çocuk demeden insanlara zulmeden, gençleri dağlarda ölüme sürmekten çekinmeyen eli kanlı elebaşılarının terörle bir sonuca ulaşamayacaklarını anladığını, kaçırılan, zorla alıkonan gençlerin de artık bunu anlamaya başladığını ve fırsatını buldukça artan bir şekilde örgütün elinden kaçtığı güvenlik kaynaklarından öğrenildi.

(Bayazit Cebeci/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

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