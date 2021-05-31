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Terör örgütünün elinden kaçınca babası hainler tarafından katledilmişti: Evlat nöbetine katılma kararı aldı - Son Dakika

Terör örgütünün elinden kaçınca babası hainler tarafından katledilmişti: Evlat nöbetine katılma kararı aldı

31.05.2021 21:51

Terör örgütünün elinden kaçınca babası hainler tarafından katledilmişti: Evlat nöbetine katılma kararı aldı Siirt'te 1993 yılında henüz 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılıp terörist yapılmak istenen, örgütün elinden kaçınca da babası teröristler tarafından şehit edilen...

Terör örgütünün elinden kaçınca babası hainler tarafından katledilmişti: Evlat nöbetine katılma kararı aldı

DİYARBAKIR - Siirt'te 1993 yılında henüz 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılıp terörist yapılmak istenen, örgütün elinden kaçınca da babası teröristler tarafından şehit edilen Talat Minaz, 27 yıl sonra babasının gömüldüğü iddia edilen yeri buldu. Minaz, toprak altından çıkarılan kemiklerin insana ait olmadığı ortaya çıkınca HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek kemikleri parti binasının önüne bırakmaya karar verdi. Minaz, önümüzdeki günlerde ağabeyi için evlat nöbetine katılacağını açıkladı.

Yaklaşık 28 yıl önce henüz 14 yaşında iken Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Talat Minaz, 5 ay örgütün yanında kaldıktan sonra yakaladığı ilk fırsatta kaçmayı başarıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Evine dönüp her şeyi unutmaya çalışan Minaz, bu sefer de babasının ortadan kaybolmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Minaz, yıllardır babasını ararken 1995'te teslim olan Kurtalanlı O.C. isimli bir PKK'lının ifadesine ulaştı. Terörist ifadesinde, Minaz'ın babası İbrahim Minaz'ın örgüt tarafından kaçırıldığını, Şeyh Ömer Dağında kurulan sözde mahkemede sorgulanıp, işkenceyle öldürülerek infaz edildiğini anlattı. Cezaevindeki teröriste mektupla ulaşan Talat Minaz, babasının Şeyh Ömer Dağında su kuyusunun yakınlarına gömüldüğünü öğrendi. Savcılığa yapılan başvuru sonrasında mektupta belirtilen yerde yapılan kazılarda kemik parçalarının yanı sıra ayakkabı ve pantolon gibi eşyalar da bulundu. Bulunan kemikler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, savcılık ilk olarak adli tıptan, kazılarda çıkan kemiklerin ne kemiği olduğunun tespit edilmesini istedi.

Kemiklerle birlikte HDP önündeki çadırın yolunu tuttu

Adli Tıptan çıkan sonuçta kemiklerin bir insana ait olmadığını öğrenen Minaz, kemikleri bir çuvala katarak Diyarbakır HDP İl Binası önüne doğru yolunu tuttu. Kemikleri HDP İl Binası önüne bıraktıktan sonra ağabeyi için çadırda eyleme katılacağını belirten Minaz, "14 yaşında terör örgütü PKK beni kaçırdı ve 5 ay kaldıktan sonra kendim kaçtım. Ben kaçtıktan 20 gün sonra babamı terör örgütü kaçırdı, 27 yıldır babamı arıyorum. 1994'te Kurtalan'a yakın Beyken diye bir köy var, orada yaşayan bir aile dostumuzu ziyarete gitmişti. Oradan teröristler kaçırdı babamı, ağabeyim de terör örgütü tarafından 1992'de kandırılarak örgüte katılmıştı ve 1994'den beri hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Diyarbakır'da annelerin bulunduğu çadıra giderek eyleme katılacağım. Abimin akıbetini ilişkin orada oturma eyleminde bulunacağım. Babamızın defnedildiğini PKK'dan hüküm giyen ve şuanda İzmir'de cezaevinde bulunan bir tutuklu söylemişti. Biz onun verdiği bilgilere dayanarak bölgeye gittik. Savcılıktan izin alarak askerler eşliğinde kazı yaptık. Daha önce ben kendim gidip kazdım, bir şey buldum sonra savcılığa haber verdim o kemikleri çıkardık. Sadece o bölgeyi araştırdık ve dediği yer 200 ila 300 metrekare gibi bir yerdi. Bulduğumuz kemikler DNA testine gitti fakat DNA sonuçlarında olumsuz bir cevap çıktı. Kemiklerin üzerinde insan elbisesi var ama insan kemikleri olmadığına dair sonuç çıktı. Ben de bu kemikleri HDP'ye iade edeceğim. Diyarbakır HDP il binası önüne bırakacağım, HDP ve PKK'ya iade edeceğim artık onlar istediği yere göndersinler. Çadırda ağabeyimi isteyeceğim, babamın yeri ile ilgili biz tekrardan Eruh Cumhuriyeti Savcılığına başvurumuzu yaptık, askerlerle beraber bizi gönderecekler. Ağabeyimi isteyeceğim ölü ya da diri eğer yaşıyorsa, lütfen geri dön artık yeter çok parçalandık, kimse kalmadı aileden lütfen geri gel annemiz yaşlandı görsün seni artık" diye konuştu.

Terör örgütünün elinden kaçınca babası hainler tarafından katledilmişti: Evlat nöbetine katılma kararı aldı
Terör örgütünün elinden kaçınca babası hainler tarafından katledilmişti: Evlat nöbetine katılma kararı aldı
Terör örgütünün elinden kaçınca babası hainler tarafından katledilmişti: Evlat nöbetine katılma kararı aldı
Terör örgütünün elinden kaçınca babası hainler tarafından katledilmişti: Evlat nöbetine katılma kararı aldı

Terörist, Siirt, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütünün elinden kaçınca babası hainler tarafından katledilmişti: Evlat nöbetine katılma kararı aldı - Son Dakika


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