Terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi

Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eyleminin ardından terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtardığı oğlu Mehmet Akar, dünyaevine girdi.

Oğlunu teröre kurban vermemek için anne Hacire Akar'ın, 22 Ağustos'ta, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonucu terörün pençesinden kurtardığı oğlu Mehmet Akar, Soğanlı köyünde düzenlenen düğünde Kader Akar ile hayatını birleştirdi.

Düğüne, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da katıldı.

İnce ve Güzeloğlu, Mehmet Akar'ın annesi ve babasına hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Anne Hacire Akar'ın, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de umut oldu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer de 3 Eylül'de oturma eylemi başlatmıştı.