Son dakika haberi: "Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir" - Son Dakika

Son dakika haberi: "Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir"

14.12.2020 14:27

Son dakika genel haberine göre - "Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir" Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: "Şehit aileleri ve gaziler olarak bakanımızın arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz" "Telefon hırsızlığı yaparak terör...

- "Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz:

"Şehit aileleri ve gaziler olarak bakanımızın arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz"

"Telefon hırsızlığı yaparak terör örgütüne destek veren milletvekilinin cezaevine konulmasını istiyoruz"

KAYSERİ - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün mecliste yaptığı konuşmada şehit ve gazilerin duygu ve düşüncelerini dile getirdiğini ifade ederek, Bakan Soylu'nun arkasında durmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Yavuz ayrıca; "Kandil'e Türk Bayrağı'nın dikilmesini istiyoruz. Terör örgütü Türkiye'nin her yerinde canımızı yakmaya devam ediyor. Bunun en büyük destekçileri de mecliste bulunan kravatlı teröristlerdir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmanın ardından destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bakan Soylu'nun şehit aileleri ve gazilerin duygu ve düşüncülerini dile getirdiğini aktaran Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, kendilerinin de her platformda terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılmasını vurguladıklarını kaydetti. "Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir" diyen Başkan Yavuz; "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun meclisimizde yaptığı konuşma şehit aileleri ve gazilerin duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Biz her platformda açıklama yaparken meclisimizde bulunan kravatlı terör örgütünün oradan uzaklaştırılarak partilerinin de kapatılmasını istiyorduk. Sayın bakanımız da yapmış olduğu konuşmada mecliste bulunan; terör örgütüne 'terör örgütü' diyemeyen herkesin terör örgütü üyesi olduğunu söyledi. Terör örgütüne her zaman destek olan, yol gösteren, maddi destek veren herkesin terör örgütü üyesi olduğunu söyledi. Biz de şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman bunu söylüyorduk. Bizim duygu ve düşüncelerimizi mecliste dile getirdi. Sayın bakanımız göreve geldiği günden bu güne terörle etkin bir şekilde mücadele ediyor. Güvenlik güçlerimiz neredeyse, bakanımız destek vermeye devam ediyor. Biz de bu terör örgütü ile mücadele konusunda devletimizin, askerimizin, polisimizin, bakanımızın sonuna kadar destekçisiyiz. Biz de şehit aileleri ve gaziler olarak bakanımızın arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim çok canımız yandı, 40 bini geçkin vatandaşımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için de terör örgütü yok edilene kadar mücadeleye devam edilmesini istiyoruz. Şuanda terör örgütü ile yapılan mücadeleyi çok başarılı buluyoruz, sonuna kadar da gidilmesini istiyoruz. Kandil'e Türk Bayrağı'nın dikilmesini istiyoruz. Terör örgütü Türkiye'nin her yerinde canımızı yakmaya devam ediyor. Bunun en büyük destekçileri de mecliste bulunan kravatlı teröristlerdir" şeklinde konuştu.

"Telefon hırsızlığı yaparak terör örgütüne destek veren milletvekilinin cezaevine konulmasını istiyoruz"

Şırnak'ta hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'silahlı terör örgütü propagandası' suçlarıyla arama kararı bulunan Ercan Oğuz'un gözaltına alınırken telefonunu alarak kendi cebine attığı görüntülenen HDP Milletvekili Nuran İmir'in de hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkarılmasını isteyen Başkan Yavuz; "Geçen hafta içerisinde Şırnak Cizre'de aranan terör örgütü mensubunun fark edilmesi ile birlikte polislerimizin yakalama esnasında terör örgütü milletvekilinin yanına yaklaşarak telefonunu çaldığını kamera görüntülerinde gördük. Dışarıdaki vatandaşın gasp ve hırsızlıkla yakalandığı anda hakim huzuruna çıkarılarak hak ettiği cezaların verildiğini biliyoruz. Biz devletimizden telefon hırsızlığı yapan, terör örgütüne destek veren milletvekilinin de cezaevine konulmasını istiyoruz. Terör örgütüne destek veren belediye başkanları olsun, odalar olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, milletvekilleri olsun gerekli işlemlerin yapılarak hak ettiği cezalara çarptırılmasını istiyoruz. Devletimizde kürt vatandaşlarımızla birlikte huzur içerisinde ayrılmaz bir parçayız. Bizi parçalamaya, bölmeye kimsenin gücü yetmez. Kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

"HDP terör örgütü, Demirtaş terör örgütü üyesidir"

HDP'yi terör örgütünün siyasi kanadı, dağa elaman kazandıran ARGE'si olarak, eş başkanları Selehattin Demirtaş'ı da terör örgütü üyesi olarak gördüklerini aktaran Başkan Ali Yavuz konuşmasını şöyle sürdürdü;

"HDP'ye bakış açımız; terör örgütü olarak görüyoruz. Terör örgütünün siyasi kanadı, terör örgütünün dağa eleman kazandırmak ARGE'si olarak görüyoruz. Terör örgütünün genel başkanlığını yapmış Selehattin Demirtaş'ın da terör örgütü üyesi olduğunu düşünüyoruz. Cezaevinde de bundan dolayı yatmaktadır, çıkmamasını da istiyoruz. Kimse masum göstermeye, dışarı çıkması için söylemlerde bulunmasın. Kim söylüyorsa gözümüzde terör örgütüdür. Cezaevinden çıkmasını istedikleri kişi, Diyarbakır'da, Kobani olaylarında olsun onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin bozulması için terör örgütü yandaşlarına sokağa dökülmesi için çağrıda bulunan, binlerce askerimizin, polisimizin şehit edilmesine sebep olan İmralı canisine övgüler yağdıran kişiler bizim gözümüzde terör örgütü üyesidir. Bizim gözümüzde bunların hak ettiği cezalar idam cezasıdır.

Son dakika haberi: Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir
Son dakika haberi: Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir
Son dakika haberi: Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir
Son dakika haberi: Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir

Kayseri, Türkiye, Şehit, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir' - Son Dakika


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