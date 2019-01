Terör Örgütünün Eylem Yapma Kabiliyeti ve Kapasitesi Kalmadı" - Yalova

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terör örgütünün eylem yapma kabiliyeti ve kapasitesinin kalmadığını belirterek "Ülke sınırlarımız içinde 700 civarı terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Onlar da sıçan gibi kaçacak yer arıyorlar." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) çalışmaları kapsamında Yalova 'ya gelen Ersoy, Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun talimatlarıyla hizmetlerde kalite, hız ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.Seçim güvenliğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Ersoy, "Sandık güvenliği açısından, terörle mücadele bölgesi olarak tanımladığımız bölgemizde de bizim en ufak bir sorunumuz yok. Allah'a şükür bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkemizin her köşesine hakimdir. Her noktasında güvenlik güçlerimiz vardır." yanıtını verdi.Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir başarı kazandığını vurguladı. Terörle mücadele konusunda gelinen noktaya değinen Ersoy, şöyle konuştu:"Terör örgütünün eylem yapabilmek kabiliyeti ve kapasitesi kalmamıştır. Bu saatten sonra terör örgütü sadece ve sadece kalleşliğe dayalı, el yapımı patlayıcılar yerleştirmek, tuzak kurmak gibi karakterine uygun eylemler yapmaya teşebbüs edebilir ama asla ve asla bizim seçimimizin güvenliğini etkileyecek, köylerimize, sandıklarımıza nüfuz edebilecek bir gücü ve potansiyeli kalmamıştır. Ülke sınırlarımız içinde 700 civarı terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Onlar da sıçan gibi kaçacak yer arıyorlar. Sözde liderlerinin kendilerine söylediği tek şey 'Sakın ola başınızı inlerinizden, mağaralarınızdan çıkarmayın, hayvanlar gibi oralarda, bulunduğunuz yerlerden kafanızı kaldırmadan hayatınızı devam ettirmenin mücadelesini vermeye devam edin. Bugün için yapabileceğiniz tek şey hayatta kalmaktır, güvenlik güçlerine görünmemektir, onların karşısına çıkmayı bırakın onlara asla ve asla görünmemektir.' Verdikleri talimatlar bu. Terörle mücadelede geldiğimiz nokta budur. Diyarbakır 'ında, Şırnak 'ında, Hakkari 'sinde nerede olursa olsun günün hangi saatinde olursa olsun iş yerleri, mekanlar, pastaneler, kafeler açıktır. Vatandaşlar orada günlük hayatlarını en güzel şekilde idame ettiriyorlar. Kapalı tek bir köyümüz, yaylamız kalmamıştır. Artık devletimiz bütün unsurları, bütün heybeti, haşmeti, şefkati ile sahadadır ve yurdun her noktasında vardır elhamdülillah.""Trafik kazalarında yüzde 30 düşüş"Ersoy, trafik kazalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Yılda yaklaşık 7 bin 500 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini dile getiren Ersoy, "Günde 20 kişiden fazla insanı kaybediyoruz biz trafikten. Yine üzülerek ifade ederim ki yıllık 300 bin kişi trafik kazalarında yaralanıyor. Yaklaşık 50 milyar civarı maddi bir zarara uğruyoruz. Bununla bu ülke baş etmeli." ifadelerini kullandı.Ersoy, trafikte özellikle ölümlü kazaların yüzde 90'ının sürücü hatalarından kaynaklandığı bilgisini verdi. Sürücü hatalarının bazılarını aşırı hız, direksiyon başında telefon kullanmak, kırmızı ışık kuralına uymamak, emniyet kemeri takmamak diye sıralayan Ersoy, şunları kaydetti:"Bakanlık olarak özellikle yaptığımız tespitlerde en fazla ölüme neden olan kaza çeşitlerini, kaza yerlerini ve sürücü hatalarını belirledik. Bunlara ilişkin olarak da arkadaşlarımızı bir çalışmanın içine soktuk ve bu çalışma sonucunda çıkan sonuçları değerlendirerek net bir şekilde ihlallere karşı mücadele etmeye karar verdik. Son iki aydır yaptığımız bu mücadele sonrasında 2017 yılı rakamlarına göre 2018 yılı kasım ve aralık aylarında ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 oranında bir düşüş olduğunu gördük. Yüzde 30'luk bir düşüş bize en azından bin 500-2 bin kişinin, bu trendi böyle devam ettirebildiğimiz sürece bir yıl içinde bin 500-2 bin vatandaşımızın hayatını kurtarmak demektir. Toplum olarak buna alışmamız lazım. Bu farkındalığın oluşmasında hepimizin katkısı olması lazım."İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldi.Toplantıya, Yalova Valisi Muammer Erol Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Karataş , Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitöz, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu ile bakanlıkların daire başkanları katıldı.