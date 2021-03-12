Terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu - Son Dakika

Terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu

12.03.2021 10:52

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu söyledi.

Akbıyık, valilikte düzenlediği basın toplantısında, İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Yüksekova İran sınırındaki Dilektaşı ve Akpınar köylerinin kırsalında düzenlediği operasyonda yaklaşık yarım ton eroin ve metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.

Terörle mücadelenin en üst düzeyde devam ettiğini dile getiren Akbıyık, "Bugün Hakkari huzurun adresi olmuştur. Bir tane dahi terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bildiğiniz gibi terör ve uyuşturucuyla mücadele büyük önem arz etmekte. Bir taraftan ülkemiz terörden temizlenirken bir taraftan da özellikle geçen yıl ve bu yıl uyuşturucu şebekelerine de büyük darbe vuruluyor ve terörün finansmanı engelleniyor." dedi.

Son yıllarda düzenlenen başarılı operasyonlarla hem teröre hem de uyuşturucuya geçit vermediklerini anlatan Akbıyık, şöyle devam etti:

"İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle 2020 yılında yaklaşık 2 ton 180 kilo eroin ele geçirdik. Yine 5,5 ton civarı asit anhidrit, yarım ton metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu, Hakkari'de tarihin en yüksek rakamıydı. Bir önceki yıl, yani 2019'da yaklaşık 950 kilogram civarında eroin ele geçirmiştik. Bu yıl daha da başarılıyız. Yine emniyet ve jandarma teşkilatımız, çok iyi mücadele ediyor. Şu ana kadar ele geçirilen eroin miktarında 1 ton 380 kiloya yaklaştık. Yine bunun yanında ilk defa İran'a giden 10 kilo kokain ele geçirildi. Ayrıca 3 buçuk ton da asit anhidrit, bu asit anhidritten de yaklaşık 2 katı eroin elde ediliyor. Sınırlarımızı hudut birliklerimiz, jandarmamız, emniyet birimlerimizle terör ve uyuşturucunun geçişine, insan kaçakçılığına müsaade etmeden en iyi şekilde koruyacağız."

Terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu
Terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu
Terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu
Terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Hakkari, Finans, Darbe, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vuruldu - Son Dakika


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