Son Dakika Haberleri: Terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik uyuşturucu operasyonu

Terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Batman'da, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, bir otomobilde 135 kilogram esrar ele geçirildi.

Terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Batman'da, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, bir otomobilde 135 kilogram esrar ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Batman'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı.

İhbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent çıkışında durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagajda çuvallar içerisinde 135 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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