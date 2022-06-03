Terör örgütünün gençlik yapılanmasına 3 ilde operasyon: 23 gözaltı - Son Dakika
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Terör örgütünün gençlik yapılanmasına 3 ilde operasyon: 23 gözaltı

03.06.2022 13:15
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına 3 ilde operasyon: 23 gözaltı

MARDİN, Şanlıurfa ve Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.

MARDİN, Şanlıurfa ve Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nde (DGH) eylem ve etkinliklere katılan, örgüt adına kurye, milis ve işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan, ayrıca sosyal medyadan terör propagandasında bulunduğu belirlenen 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Savcılık koordinasyonunda yürütülen soruşturma neticesinde şüphelilerin Mardin, Şanlıurfa ve Van'daki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

gençlik, Mardin, Van, Güncel, Son Dakika

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