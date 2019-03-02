Terör Örgütünün Genelevleri

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"Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı

Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor