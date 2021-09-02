Son dakika haberleri! Terör örgütünün kaçırdığı evladına 6 yıl sonra kavuşan Şırnaklı aileden, HDP önünde halay - Son Dakika

Şırnak'ta terör mağduru aileler, Metin Üstek'in geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olup 6 yıl sonra anne babasına kavuşmasını, HDP İl Başkanlığı binası önünde davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganları attı.

Daha sonra Metin Üstek'in ailesi de Şırnaklı kadınlar ile birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.

Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Anne Emine Üstek, evladına kavuşması için emek veren herkese teşekkür etti.

Oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Üstek," Oğlumun fotoğrafını son olarak buraya getiriyorum. İnşallah bundan sonra evinde yanı başımda olacak. Emeği geçen buradaki kadınlarımıza, güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Çok sevinçliyim ve çok mutluyum. Gözü yaşlı ve çocuklarının yolunu gözleyen diğer annelerde en kısa zamanda evlatlarına inşallah kavuşur " diye konuştu.

Diğer annelerin evlatlarına çağrıda bulunan Üstek, "Gelin annenize sıcak yuvanıza kavuşun. Ben bir anneyim ne kadar sevindim mutlu olduysam sizin anneniz de o kadar mutlu olacak. Bu işin sonu yok gelin." dedi.

Baba Ömer Üstek de 6 yıldır yolunu gözlediği oğluna verilen mücadele sonunda kavuştuğunu söyledi.

Üstek, "Oğluma kavuşmamızda vesile olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri bakanımıza, buradaki kadınlara, güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere buradan selamlarımı saygılarımı sunuyorum. İnşallah bir an önce evlatlarına kavuşurlar " dedi.

Şehit eşi Aycan Bilir ise çocukları zorla dağa kaçırılan annelere destek vermek amacıyla eyleme katıldığını dile getirdi.

Terörün pençesinden bir evladın daha kurtulması dolayısıyla mutlu olduğunu ifade eden Bilir, "İnşallah diğer annelerimizin de çocukları böyle ailelerine kavuşur, annelerimizin gözyaşları diner. Bizler Şırnaklı kadınlar olarak bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir tek gencimizi daha PKK terör örgütüne yedirmeyeceğiz" diye konuştu.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 10 Eylül'de başlattıkları eylemlerin bir hafta sonra 1. yılını dolduracağını söyledi.

Geçen hafta bir evladın annesine kavuşmanı heyecanla karşıladıklarını aktaran Atan, şöyle konuştu:

"Biz baharı birlikte yaşayacağız demiştik. Gerçekten bugün baharı yaşıyoruz. Biz burada bu bayrak dalgalansın diye mücadele veriyoruz. Anneler bir daha ağlamasın diye mücadele veriyoruz. Kandil'e ve onun uzantılarına meydan okuyoruz. Emine teyze evladına kavuştu. O kucaklaşmaya biz de şahitlik ettik. Diğer çocuklar da gelsin annelerine kavuşsun diye biz mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bize inanlara ve destek olanlara teşekkür ediyoruz."

Atan, yarın Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan annelerin 3.yıl dönümünde onların yanında olacaklarını sözlerine ekledi.