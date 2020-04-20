Terör örgütünün propagandasını yapan şahıs hakkında soruşturma - Son Dakika

Van'da PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve adli makamlara bilgi verilen şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN