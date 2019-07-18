Terör örgütünün sığınakları imha edildi



Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınakların Pençe Harekatı'nda imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi."

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ANKARA,