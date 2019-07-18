Son Dakika Haberleri: Terör örgütünün sığınakları imha edildi
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Terör örgütünün sığınakları imha edildi

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınakların Pençe Harekatı'nda imha edildiğini açıkladı.

Terör örgütünün sığınakları imha edildi, System.String[]


Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınakların Pençe Harekatı'nda imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA,


Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:49 Kaynak: DHA
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