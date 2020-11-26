Son dakika... Terör örgütünün 'Sincar' oyunu - Son Dakika

TERÖR örgütü PKK'nın, Sincar Anlaşması'nı bozmaya yönelik çabalara giriştiği, bölgenin gelir kaynaklarına saldırarak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) zayıflatmayı, Bağdat ile Erbil yönetimlerinin arasını açıp, Sincar'da kalmayı sürdürmeye çalıştığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki yoğun operasyonları nedeniyle iyice sıkışan terör örgütü PKK'nın, Irak hükümeti ile IKBY arasındaki Sincar Anlaşması nedeniyle de sıkıntı yaşadığı belirlendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak hükümeti ile Erbil arasında yapılan Sincar Anlaşması, halkın evlerine dönmesinin ve Sincar'ın IKBY idaresine bağlanmasının yolunu açtı. Anlaşma kapsamında, Sincar konusunda yeni bir yönetim şekli üzerinde çalışılırken, bölgede huzur ortamı sağlayacak düzenlemeler de yapılmaya başlandı. Tüm gelişmeler, Sincar halkının yeniden evlerine dönmesinin yolunu açarken, terör örgütü PKK'nın ise bölgedeki varlığını sıkıntıya soktu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun operasyonları nedeniyle de iyice köşe sıkışan terör örgütü, Sincar Anlaşması'nı bozmaya yönelik çabalara girişti. Bölgenin gelir kaynaklarına yönelik saldırılarını artıran terör örgütünün IKBY yönetimi zayıflatmayı ve Bağdat ile Erbil'in arasını bozarak, Sincar'da kalmayı sürdürmeye çalıştığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, terör örgütünün son dönemki saldırılarını bölge halkının evlerine dönmesini engellemek için yaptığını belirtirken, teröristlerin böylelikle bölgede kalmaya devam etmeyi amaçladıklarını söyledi.'MAĞALARDAN ÇIKAMADIKLARI TESPİT EDİLDİ'

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun operasyonları nedeniyle saklandıkları yerlerden çıkamayan terör örgütünün sözde yöneticilerinin, örgütte artan kaçışlara engel olmak için farklı yolları denedikleri belirlendi. Mehmetçiğin son dönemde gerek havadan gerekse karadan yaptığı başarılı operasyonlar nedeniyle Kandil'in güneyine, Sincar'a geçerek mağaralarda saklanan terör örgütü elebaşlarının buralardan çıkamadıkları tespit edildi. Sözde yöneticilerin daha önce kameraların önünde yaptıkları konuşmaların yerini ise artık nerede çekildiği belli olmayan banttan görüntüler aldı. Güvenlik kaynakları, bu durumun örgütün sözde elebaşlarının yaşadığı ölüm korkusunu iyice gözler önüne serdiğini belirtirken, örgütün artan çözülmeyi ve kaçışları azaltmak için her türlü çabayı gösterdiğinin kanıtı olarak da değerlendirdi.

ANKARA, -