Son Dakika Haberleri: Terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi
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Terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi

34 dakika önce

Terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi
Terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:27 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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