Terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi
34 dakika önce
Terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:27 Kaynak: İHA
Terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi
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