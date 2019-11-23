Son Dakika Haberleri: Terör örgütünün taciz atışlarına TSK unsurlarınca karşılık verildi
Son Dakika Güncel Terör örgütünün taciz atışlarına TSK unsurlarınca karşılık verildi - Son Dakika

Terör örgütünün taciz atışlarına TSK unsurlarınca karşılık verildi

6 saat önce

Tel Abyad'ın güneyinde terör örgütü PKK/YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.

Terör örgütünün taciz atışlarına TSK unsurlarınca karşılık verildi, System.String[]

Tel Abyad'ın güneyinde terör örgütü PKK/ YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki TSK unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Telabyad, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:08 Kaynak: AA
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