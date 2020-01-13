Terör örgütünün talimatları ile hareket ediyorlardı, yakalandılar - Son Dakika
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Terör örgütünün talimatları ile hareket ediyorlardı, yakalandılar

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması içinde faaliyet gösteren, verilen talimatlar doğrultusunda yol kesme ile örgütsel faaliyetlerde bulunan ve Silvan'da şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın faili terörist ile birlikte hareket ettikleri belirlenen...

Terör örgütünün talimatları ile hareket ediyorlardı, yakalandılar, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması içinde faaliyet gösteren, verilen talimatlar doğrultusunda yol kesme ile örgütsel faaliyetlerde bulunan ve Silvan'da şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın faili terörist ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaparak örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir aranma, yakalanma kaydı olmadığından örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösteren zanlılara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütüne eleman emin ettikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda yol kesme ve örgütsel eylemlerde bulundukları, 3 Ekim 2017 tarihinde Silvan'da şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın faili terörist ile birlikte hareket ettikleri, terör örgütü yöneticilerinin bu şahıslara eylem yapmaları için farklı bir mesaj belirledikleri tespit edilen Dijvar Amed kod adlı M.K., Mordem Amed kod adlı S.A., Kerim kod adlı M.B., Devrim Amed kod adlı İ.E., Roni Derxust kod adlı A.M., Şerzan Amed kod adlı Ö.M., Gundi kod adlı M.B., Delil Çevlik kod adlı V.E., Andok kod adlı M.M., Mücahit kod adlı C.K., Muhtar kod adlı R.A. ve Dilxez Amed kod adlı B.B isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır'da belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda, bahse konu şüpheliler ile birlikte 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 29 adet 9 milimetre çapında fişek ve 2 adet şarjör ele geçirilmiştir. Soruşturma işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.K., S.A., M.B. ve İ.E. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, A.M., Ö.M., M.B., V.E., M.M., C.K., R.A. ile B.B isimli şüpheliler tutuklanmışlardır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

(Hasan Dayan-Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

Kızılca, Silvan, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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