Terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha ediliyor
10 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
İmha çalışmalarına ilişkin görüntü de paylaşıldı.
Hande Doğandemir, köprünün açıklama yapılmadan trafiğe kapatılmasına sitem etti Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi