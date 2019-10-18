Son Dakika Haberleri: Terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha ediliyor
Son Dakika Güncel Terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha ediliyor

Terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha ediliyor

10 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha ediliyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İmha çalışmalarına ilişkin görüntü de paylaşıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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