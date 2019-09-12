Son Dakika Haberleri: "Terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"
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"Terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Masum sivilleri hedef alan gözü dönmüş terör örgütü ve destekçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Masum sivilleri hedef alan gözü dönmüş terör örgütü ve destekçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Masum sivilleri hedef alan gözü dönmüş terör örgütü ve destekçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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