Son Dakika Haberleri: Terör Propagandası Cezalısı Yakalandı

Terör Propagandası Cezalısı Yakalandı

57 dakika önce

Terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı.

Terör Propagandası Cezalısı Yakalandı, System.String[]
Terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan A.K.'nin kent merkezinde yaşadığını belirledi. Ekipler, Kurtuluş Mahallesinde bulunan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen inşaat işçisi A.K. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:29 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Eskişehir, 3. Sayfa
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