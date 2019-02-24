Son Dakika Haberleri: Terör Propagandası' İddiasıyla Gözaltına Alınan Üniversiteli, Adli Kontrolle Serbest

Terör Propagandası' İddiasıyla Gözaltına Alınan Üniversiteli, Adli Kontrolle Serbest

1 saat önce

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör Propagandası' İddiasıyla Gözaltına Alınan Üniversiteli, Adli Kontrolle Serbest, System.String[]
KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ö.D.'yi gözaltına aldı. Ö.D.'nin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:24 Kaynak: DHA

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