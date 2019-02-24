Terör Propagandası' İddiasıyla Gözaltına Alınan Üniversiteli, Adli Kontrolle Serbest
1 saat önce
KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ö.D.'yi gözaltına aldı. Ö.D.'nin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:24 Kaynak: DHA
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