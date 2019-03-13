Terör Propagandası'ndan Aranan İnşaat İşçisi Saklandığı Evde Yakalandı
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de 'terör propagandası yapmak' suçundan verilen 10 ay hapis cezası kesinleşen inşaat işçisi A.K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
ESKİŞEHİR'de 'terör propagandası yapmak' suçundan verilen 10 ay hapis cezası kesinleşen inşaat işçisi A.K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen 10 ay hapis cezası kesinleşen inşaat işçisi A.K.'nin saklandığı adresi tespit ett. Kurtuluş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:18 Kaynak: DHA
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