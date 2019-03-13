Son Dakika Haberleri: Terör Propagandası'ndan Aranan İnşaat İşçisi Saklandığı Evde Yakalandı

Terör Propagandası'ndan Aranan İnşaat İşçisi Saklandığı Evde Yakalandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de 'terör propagandası yapmak' suçundan verilen 10 ay hapis cezası kesinleşen inşaat işçisi A.K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Terör Propagandası'ndan Aranan İnşaat İşçisi Saklandığı Evde Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de 'terör propagandası yapmak' suçundan verilen 10 ay hapis cezası kesinleşen inşaat işçisi A.K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen 10 ay hapis cezası kesinleşen inşaat işçisi A.K.'nin saklandığı adresi tespit ett. Kurtuluş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

İşçi, Eskişehir, Güncel
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