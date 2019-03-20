Terör Propagandası Operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.



Çalışmalar kapsamında aralarında HDP yöneticilerinin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.



Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, HDP Adana il ve Seyhan ilçe başkanlıklarında da arama yapıldı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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