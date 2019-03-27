Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Niğde'de terör propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.
Niğde'de terör propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile PKK/KCK/YPG Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö. T. Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ö.T Niğde Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:09 Kaynak: İHA
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