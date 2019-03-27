Son Dakika Haberleri: Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Tutuklandı

Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Niğde'de terör propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de terör propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile PKK/KCK/YPG Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö. T. Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ö.T Niğde Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:09 Kaynak: İHA

PKK, Cumhuriyet Başsavcılığı, Niğde, 3. Sayfa
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