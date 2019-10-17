Son Dakika Haberleri: Terör propagandası yapan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı 1 çocuk ise ailesine teslim edildi
Son Dakika 3. Sayfa Terör propagandası yapan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı 1 çocuk ise ailesine teslim edildi

Terör propagandası yapan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı 1 çocuk ise ailesine teslim edildi

34 dakika önce

Terör propagandası yapan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı 1 çocuk ise ailesine teslim edildi Adliyeye giderken 'Pişman değiliz' demişlerdi, 6'sı serbest kaldıBURSA - Bursa TEM ekipleri tarafından Fırat'ın doğusuna Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medya...

Terör propagandası yapan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı 1 çocuk ise ailesine teslim edildi

Adliyeye giderken 'Pişman değiliz' demişlerdi, 6'sı serbest kaldı

BURSA - Bursa TEM ekipleri tarafından Fırat'ın doğusuna Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve hakaret ettikleri gerekçesi ile gözaltına alınan ve adliyeye sevk edildikleri sırada pişman olmadıklarını kaydeden 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fırat Nehri'nin doğusunda yuvalanmaya çalışan terör örgütlerini temizlemek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri PKK, PYD ve YPG lehine propaganda yapan, Cumhurbaşkanına hakaret eden 10 kişi tespit etti. Şahısların Bursa Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçelerinde oturduklarını belirleyen ekipler, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şahıs da gözaltına alınırken, şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şahıstan örgüt propagandası yapan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 18 yaşından küçük olan şüpheli 1 çocuk ise ailesine teslim edildi.

Terör propagandası yapan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı 1 çocuk ise ailesine teslim edildi

TEM Otoyolu, Suriye, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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