Son Dakika Haberleri: Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı

24 dakika önce

Balıkesir'de Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapma suçundan adliyeye çıkarılan 8 kişiden 2'si tutuklandıBalıkesir'de PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör...

Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'de Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapma suçundan adliyeye çıkarılan 8 kişiden 2'si tutuklandı

Balıkesir'de PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapma suçundan yakalanan ve aralarında HDP üyelerinin de olduğu 8 kişi adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan E.Ş. ve H.İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:40 Kaynak: İHA

Başsavcı, Balıkesir, 3. Sayfa
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