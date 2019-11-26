Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Konya'da, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK hakkında paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma doğrultusunda sosyal medya yoluyla terör örgütü propagandası yapan 4 kişi belirlendi. Düzenlenen operasyonla şahıslardan 3'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA