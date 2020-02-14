Terör propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terör propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Terör propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terör propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası 3 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında HDP'li eski yöneticilerin bulunduğu 2 firari şüphelinin ise yakalama çalışması sürüyor.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı. Balıkesir'de 1, Edremit ilçesinde 3 ve Gömeç ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplamda aranan 5 şahıstan Nurettin A., Reşat G. ve Şevket B. yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, HDP'li eski yönetici olduğu öğrenilen Hindistan doğumlu ve Van nüfusuna kayıtlı olan Abdulbari K. ile yine HDP Edremit eski ilçe başkanı Hürriyet K.'nın ise aranmasına devam edildiği bildirildi. - BALIKESİR

Halkların Demokratik Partisi, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dilek İmamoğlu, eşinin Sevgililer Günü'nü Twitter'dan yaptığı paylaşımla kutladı
Çin'de virüs tedavisi olup evine dönen şahıs, halk tarafından tekme tokat dövüldü Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşka geldi! İşte yaptıkları paylaşımlar Direksiyonu bırakıp, dans eden trafik magandasına tepki

Son Dakika Haberleri
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi
13:09 Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bursin'e gönderme: Bir bu kalmıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 15:43:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]