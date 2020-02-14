Terör propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası 3 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında HDP'li eski yöneticilerin bulunduğu 2 firari şüphelinin ise yakalama çalışması sürüyor.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı. Balıkesir'de 1, Edremit ilçesinde 3 ve Gömeç ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplamda aranan 5 şahıstan Nurettin A., Reşat G. ve Şevket B. yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, HDP'li eski yönetici olduğu öğrenilen Hindistan doğumlu ve Van nüfusuna kayıtlı olan Abdulbari K. ile yine HDP Edremit eski ilçe başkanı Hürriyet K.'nın ise aranmasına devam edildiği bildirildi. - BALIKESİR