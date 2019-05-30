Son Dakika Haberleri: Terör propagandası yapan muhtar tutuklandı
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Terör propagandası yapan muhtar tutuklandı

52 dakika önce

Terör propagandası yapan Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyü muhtarı Derviş Altun tutuklandı.

Terör propagandası yapan muhtar tutuklandı, System.String[]
Terör propagandası yapan Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyü muhtarı Derviş Altun tutuklandı.

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyü muhtarı Derviş Altun'un yürütülen soruşturma çerçevesinde evinde arama yapıldı. Derviş Altun'un el konulan bilgisayarında inceleme yapılırken, sosyal medya hesabında terör propagandası yaptığı belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Derviş Altun, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:28 Kaynak: İHA
Kayseri, Sarız, 3. Sayfa
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