Son Dakika Haberleri: Terör Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Terör Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

25 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör propagandası yaptığı belirlenen bir şahıs göz altına alındı.

Terör Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör propagandası yaptığı belirlenen bir şahıs göz altına alındı.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; terör örgütü propagandası yapmak suçlaması ile H.I. isimli şüpheli, 15 Şubat 2019 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde Tatvan ilçemizde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:35 Kaynak: İHA

Bitlis Valiliği, Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa
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