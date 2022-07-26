Manisa İl Jandarma Komutanlığı Hareket Merkezince alınan ihbar üzerine, jandarma ekipleri Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi sınırlarında İzmir 'den Van 'a gitmek üzere yola çıkan bir otobüse operasyon düzenledi. Operasyonda Erciş Sulh Ceza Hakimliğince "Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK/YPG/YDG)" suçundan aranma kaydı bulunan H.İ.A'yı (17) yakaladı. H.İ.A. ifadesinin ardından Manisa Adliyesi'ne sevk edilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Terör propagandası yapan şahıs otobüste yakalandı - Son Dakika

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