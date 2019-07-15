Son Dakika Haberleri: Terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
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Terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

7 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör propagandası yapan şahıs tutuklandı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Tem Büro Amirliği tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi ile sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütü propagandası yapma suçundan yakalanarak gözaltına alınan Murat O. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasından ardından İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)
Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:35 Kaynak: İHA
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