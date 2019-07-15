Terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
7 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:35 Kaynak: İHA
'ın İskenderun
ilçesinde terör propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü
Tem Büro Amirliği tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi ile sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütü propagandası yapma suçundan yakalanarak gözaltına alınan Murat O. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasından ardından İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)
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