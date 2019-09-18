Terör propagandası yapan şahıs yakalandı
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Malatya'da terör örgüt PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:32 Kaynak: İHA
Malatya'da terör örgüt PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen şahıs, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - MALATYA
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