Terör propagandası yapan şahıs yakalandı

Malatya'da terör örgüt PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.



Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen şahıs, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - MALATYA