Son Dakika Haberleri: Terör Propagandası Yapan Şüpheli Jandarma Ekiplerince Böyle Yakalandı

Terör Propagandası Yapan Şüpheli Jandarma Ekiplerince Böyle Yakalandı

50 dakika önce

Terör propagandası yapan şüpheli jandarma ekiplerince böyle yakalandı Birçok suçtan aranan şahıs, farklı bir kimlikle yakalandıBURSA - Bursa'da jandarma ekipleri PKK terör örgütü propagandası yapan ve birçok suçtan aranan şahsı, farklı birine ait kimlikle yakaladı.

Terör Propagandası Yapan Şüpheli Jandarma Ekiplerince Böyle Yakalandı, System.String[]
Terör propagandası yapan şüpheli jandarma ekiplerince böyle yakalandı
Birçok suçtan aranan şahıs, farklı bir kimlikle yakalandı

BURSA - Bursa'da jandarma ekipleri PKK terör örgütü propagandası yapan ve birçok suçtan aranan şahsı, farklı birine ait kimlikle yakaladı. Şahsın kimliğini parmak izi alan ekipler, üzerindeki kimliğin başkasına ait olduğunu tespit etti.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütü propagandası, cezaevinden firar, 2 ayrı hırsızlık, ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak suçlarından aranan Y.T.'yi Karapınar mahallesindeki evine geldiği duyumunu alarak operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyon sırasında kaçmaya çalışan Y.T. kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan üst aramasında farklı bir isim adına düzenlenen nüfus cüzdanı taşıdığı tespit edilen Y.T., kendisini S.T. olarak tanıtmaya çalıştı. Kimlik tespiti için parmak izi alınan şahsın, arama kaydı bulunan Y.T. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.T.'ye başkasına ait nüfus cüzdanı kullanmak suçundan işlem yapılırken, soruşturmanın devam edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

Bursa, PKK, Jandarma, 3. Sayfa
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