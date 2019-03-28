Terör Propagandası Yapan Şüpheli Jandarma Ekiplerince Böyle Yakalandı
50 dakika önce
Terör propagandası yapan şüpheli jandarma ekiplerince böyle yakalandı Birçok suçtan aranan şahıs, farklı bir kimlikle yakalandıBURSA - Bursa'da jandarma ekipleri PKK terör örgütü propagandası yapan ve birçok suçtan aranan şahsı, farklı birine ait kimlikle yakaladı.
Terör propagandası yapan şüpheli jandarma ekiplerince böyle yakalandı
Birçok suçtan aranan şahıs, farklı bir kimlikle yakalandı
BURSA - Bursa
'da jandarma ekipleri PKK
terör örgütü propagandası yapan ve birçok suçtan aranan şahsı, farklı birine ait kimlikle yakaladı. Şahsın kimliğini parmak izi alan ekipler, üzerindeki kimliğin başkasına ait olduğunu tespit etti.
Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütü propagandası, cezaevinden firar, 2 ayrı hırsızlık, ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak suçlarından aranan Y.T.'yi Karapınar
mahallesindeki evine geldiği duyumunu alarak operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyon sırasında kaçmaya çalışan Y.T. kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan üst aramasında farklı bir isim adına düzenlenen nüfus cüzdanı taşıdığı tespit edilen Y.T., kendisini S.T. olarak tanıtmaya çalıştı. Kimlik tespiti için parmak izi alınan şahsın, arama kaydı bulunan Y.T. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.T.'ye başkasına ait nüfus cüzdanı kullanmak suçundan işlem yapılırken, soruşturmanın devam edildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:11 Kaynak: İHA
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