Son Dakika Haberleri: Terör propagandası yapan ve cumhurbaşkanına hakaret eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Terör propagandası yapan ve cumhurbaşkanına hakaret eden 2 kişi adliyeye sevk edildi

Terör propagandası yapan ve cumhurbaşkanına hakaret eden 2 kişi adliyeye sevk edildi

26 dakika önce

Terör propagandası yapan ve cumhurbaşkanına hakaret eden 2 kişi adliyeye sevk edildiBOLU - Bolu'da terör örgütü PKK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden öğrenci ve garson adliyeye sevk edildi.

Terör propagandası yapan ve cumhurbaşkanına hakaret eden 2 kişi adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da terör örgütü PKK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden öğrenci ve garson adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenci olan M.E. ve garsonluk yapan D.D.'nin (20), sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıklarını tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için yapılan operasyonda, öğrenci olan M.E. kaldığı yurtta, D.D. ise, evinde gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör propagandası yapan ve cumhurbaşkanına hakaret eden 2 kişi adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti
Mardin'de terör operasyonu nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi Netanyahu hükümeti kurma görevini iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 22:18:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör propagandası yapan ve cumhurbaşkanına hakaret eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]