Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı
7 saat önce
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te polis, sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişinin terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan operasyon ile yakalanan 4 kişi adli makamlara çıkarıldı. Şahıslardan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si ise hakkında ise adli kontrol kararı uygulanarak yurt dışı yasağı konuldu. - GAZİANTEP
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