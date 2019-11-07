Son Dakika Haberleri: Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı

Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te polis, sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişinin terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan operasyon ile yakalanan 4 kişi adli makamlara çıkarıldı. Şahıslardan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si ise hakkında ise adli kontrol kararı uygulanarak yurt dışı yasağı konuldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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