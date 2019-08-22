Terör propagandası yapmaktan aranan şahıs tutuklandı
1 saat önce
Tekirdağ'da terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
Tekirdağ'da terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Olay, Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan E.G.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesine sevk edilen E.G., tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ
PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı AYM'nin barış akademisyenleri için verdiği hak ihlali kararının nedeni belli oldu ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı