Son Dakika Haberleri: Terör propagandası yapmaktan aranan şahıs tutuklandı
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Terör propagandası yapmaktan aranan şahıs tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'da terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Terör propagandası yapmaktan aranan şahıs tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'da terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.


Olay, Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan E.G.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesine sevk edilen E.G., tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
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