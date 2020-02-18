Terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika

Terör propagandasına 1 gözaltı

6 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla terör örgütü propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı.

Terör propagandasına 1 gözaltı, System.String[]

Malatya'da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla terör örgütü propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Malatya ili Akçadağ ilçesinde ikamet eden ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 1 şahsa yönelik icra edilen operasyon sonucu şahıs yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada terör örgütüne ait 4 adet örgütsel doküman ele geçirildi.


Olay şüphelisi şahıs adli makamların talimatı doğrultusunda işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.


Ele geçirilen dokümanlara el konuldu. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
Fatih Terim: Fenerbahçe'yi bu kez yenip, kötü seriyi bitireceğiz İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:36:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]