Terör propagandasına 1 tutuklama
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Malatya'da PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:06 Kaynak: İHA
'da PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Akçadağ
ilçesine bağlı Tataruşağı Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kardeşi PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda olduğu belirlenen F.A. isimli kadın gözaltına alındı. Şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığı, ayrıca örgütün eylem ve etkinliklerine katıldığı belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.A. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak ve üyesi olmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
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