Son Dakika Haberleri: Terör propagandasına 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Terör propagandasına 1 tutuklama

Terör propagandasına 1 tutuklama

15 dakika önce

Terör propagandasına 1 tutuklamaMALATYA - Suriye'nin Doğu'sunda terör unsurlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan Barış Pınarı Hareketini sosyal medyadan karaladıkları ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 2 HDP'liden biri tutuklandı.

Terör propagandasına 1 tutuklama

MALATYA - Suriye'nin Doğu'sunda terör unsurlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan Barış Pınarı Hareketini sosyal medyadan karaladıkları ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 2 HDP'liden biri tutuklandı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nı karalayan ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen Halkların Demokratik Partisi Hekimhan İlçe Eş Başkanı Muharrem Özbey ile HDP Arguvan üyesi Aziz Polat önceki gün jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP Arguvan Teşkilatı üyesi Aziz Polat tutuklanırken, Hekimhan İlçe Başkanı Muharrem Özbey ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Terör propagandasına 1 tutuklama

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tel Abyad'da terör örgütü YPG yine bombalı saldırı düzenledi: 4 yaralı
Dünyaca ünlü genç şarkıcı Justin Bieber'dan Türkleri gururlandıran paylaşım! Bakanlık, Mehmetçiğe selam gönderlere teşekkür videosu yayınladı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan partisine sert eleştiri: Erdoğan kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 14:25:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör propagandasına 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]