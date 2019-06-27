Son Dakika Haberleri: Terör propagandasına 1 yıl hapis
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Terör propagandasına 1 yıl hapis

1 saat önce

Kırşehir'de sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Y.A., 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Terör propagandasına 1 yıl hapis, System.String[]
Kırşehir'de sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Y.A., 1 yıl  hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Y.A., ve avukatı katıldı. Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşıdığını bilemediğini ve pişman olduğunu belirtip beraatını talep etti.

Dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti de sanık Y.A.,'ya terör propagandası suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:26 Kaynak: İHA
Kırşehir, 3. Sayfa
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