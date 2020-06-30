Terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika

Terör propagandasına 2 gözaltı

DENİZLİ'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri PKK/KCK ile THKP/C, DEV YOL'un propagandasını yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DENİZLİ'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri PKK/KCK ile THKP/C, DEV YOL'un propagandasını yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK ve THKP/C, DEV YOL terör örgütü propagandası yapan 2 kişiyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 2 kişi, sorgularının ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:37 Kaynak: DHA

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