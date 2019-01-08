Son Dakika Haberleri: Terör Propagandasına 2 Tutuklama

Terör Propagandasına 2 Tutuklama

36 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ve Bozova ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

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Şanlıurfa'nın Birecik ve Bozova ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında jandarma ekipleri, 25 yıldır terör örgütü PKK saflarında yer alan Ahmet A.'nın, Birecik'in Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan babası Sabri (65) ile annesi Bessey A.'yı (67) gözaltına aldı. Ekipler Bozova'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen Emin Y., Müslüm B. ve Faruk P.'yi de evlerinde yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden Sabri ve Bessey A.'nın Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emin Y.'nin savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, Müslüm B. ve Faruk P.'nin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

PKK, Birecik, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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