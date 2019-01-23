Son Dakika Haberleri: Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Terör Propagandasına 3 Gözaltı

1 saat önce

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Terör Propagandasına 3 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan Mustafa Y., Uğur Y. ile Civan T. sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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