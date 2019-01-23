Terör Propagandasına 3 Gözaltı
1 saat önce
Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan Mustafa Y., Uğur Y. ile Civan T. sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:51 Kaynak: İHA
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