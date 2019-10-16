Son Dakika Haberleri: Terör propagandasına 8 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Terör propagandasına 8 gözaltı

Terör propagandasına 8 gözaltı

35 dakika önce

Mardin'de sosyal medyada üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör propagandasına 8 gözaltı, System.String[]

Mardin'de sosyal medyada üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Nusaybin, Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.A., Z.A., S.T., M.A.Y., H.D., O.G., M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - MARDİN

Mardin, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:36 Kaynak: İHA
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