- Terör propagandasına 8 gözaltı

MARDİN - Mardin'de sosyal medyada üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah terör operasyonu kapsamında Nusaybin, Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda D.A., Z.A., S.T., M.A.Y., H.D., O.G., M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.