Son Dakika Haberleri: Terör propagandasına tutuklama
Son Dakika Güncel Terör propagandasına tutuklama

Terör propagandasına tutuklama

44 dakika önce

Siirt'te Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Siirt'te Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, harekata yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli ile sözlü propaganda yapan bir şüpheliyi yakaladı.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Barış Pınarı Harekatı, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da polis, terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri binadan dışarı çıkarmadı
Yaralı teröristler hastanelere sivil kıyafetle girmeye çalıştı, bölge halkı oyunu bozdu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 17:55:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör propagandasına tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]