Son Dakika Haberleri: Terör propagandasından aranan hükümlü, tatilde yakalandı
Son Dakika Güncel Terör propagandasından aranan hükümlü, tatilde yakalandı

Terör propagandasından aranan hükümlü, tatilde yakalandı

7 saat önce

Antalya'da sosyal medyada "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, otelde tatil yaparken yakalandı.

Terör propagandasından aranan hükümlü, tatilde yakalandı, System.String[]

Antalya'da sosyal medyada "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, otelde tatil yaparken yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte güvenliğin sağlanması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince, Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'ndeki bir otelde tatil yapan ve hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan V.Y, yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, ilçede hırsızlık ve bıçakla yaralama suçlarından aranan A.U. ile S.E. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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